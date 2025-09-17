PARAGUAY EXPULSA Y ENTREGA A MÉXICO A HERNÁN BERMÚDEZ, PRESUNTO LÍDER DE “LA #BARREDORA”

Este miércoles, el gobierno de Paraguay expulsó a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López, y lo entregó a las autoridades mexicanas.

Bermúdez, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, fue localizado en Paraguay tras ingresar de manera irregular al país. La decisión de expulsarlo se tomó tras la solicitud de México, que desistió del procedimiento de extradición simplificada, permitiendo su entrega directa. La entrega de Bermúdez ha generado controversia política por su cercanía con Adán Augusto López.