ANTONIO JIMÉNEZ AFIRMA QUE SI EXPROPIAN PROPIEDADES DE ALEJANDRO MORENO, LA NUEVA LEY LO PROTEGERÍA

El presidente del Congreso del Estado, el diputado plurinominal Antonio Jiménez, aseguró que la recién aprobada Ley de Expropiación en Campeche funcionará como un escudo de protección para el exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, en caso de que alguna de sus propiedades termine bajo la lupa.

El legislador, que dejó entrever más certezas que hipótesis, sostuvo que la ley garantiza que Moreno Cárdenas contará con tiempos específicos para defenderse de una eventual declaratoria de utilidad pública o de un decreto de expropiación.

Una “ventaja” que, según recordó, no existía durante el propio gobierno de Alito, cuando se realizaron múltiples expropiaciones sin audiencias, sin declaratorias y sin darle voz a los afectados.

“La diferencia es que ahora sí se cuidan los derechos”, comentó Jiménez, como si quisiera remarcar que el nuevo marco legal parece estar diseñado justo a la medida de quienes podrían enfrentar en un futuro cercano este tipo de procesos.