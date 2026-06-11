“LA PELOTA VUELVE A CASA, NUESTROS HIJOS ¿CUÁNDO?”: MADRES BUSCADORAS MARCHAN RUMBO AL “AZTECA” Y EXIGEN JUSTICIA
DETRÁS DE ELLAS APARECEN LOS PRIMEROS CONTINGENTES DE LA CNTE
Exigiendo a gritos justicia y castigo a los culpables y preguntando “nuestros hijos dónde están”, madres buscadoras avanzan de manera pacífica sobre Calzada de Tlalpan rumbo al Estadio Azteca, mientras a lo largo de su recorrido colocan fichas de búsqueda de personas desaparecidas.
Detrás de ellas comienzan a marchar los primeros contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que también se movilizan en la jornada inaugural del Mundial de Fútbol 2026.
Video: La Silla Rota.