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“LA PELOTA VUELVE A CASA, NUESTROS HIJOS ¿CUÁNDO?”: MADRES BUSCADORAS MARCHAN RUMBO AL “AZTECA” Y EXIGEN JUSTICIA

DETRÁS DE ELLAS APARECEN LOS PRIMEROS CONTINGENTES DE LA CNTE

Exigiendo a gritos justicia y castigo a los culpables y preguntando “nuestros hijos dónde están”, madres buscadoras avanzan de manera pacífica sobre Calzada de Tlalpan rumbo al Estadio Azteca, mientras a lo largo de su recorrido colocan fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

Detrás de ellas comienzan a marchar los primeros contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que también se movilizan en la jornada inaugural del Mundial de Fútbol 2026.

Video: La Silla Rota.

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