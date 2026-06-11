“LLEGARON COLECTIVOS DE JALISCO A LA CDMX Y VEREMOS SI HUBO FINANCIAMIENTO”: SHEINBAUM
Durante su conferencia matutina, a la pregunta de si hay la sospecha de que hayan financiado a las madres buscadoras, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió: “Hubo colectivos de Jalisco que llegaron anoche en autobuses a la Ciudad de México, eso informamos, y en todo caso también veremos”.
Un reportero le planteó: “César Cravioto tuvo que salir huyendo anoche de Tlalpan cubierto por personal de la Ciudad de México, que además puso una valla para impedir el paso de los maestros, ¿es necesario enfrentar pueblo contra pueblo?”, a lo que contestó: “No es pueblo contra pueblo, nosotros tenemos que resguardar el estadio, es obvio”.
Ante eso, la creadora de contenido Melissa escribió en sus redes sociales: “QPM. ¡Plop ! Disfruten…”.
Información y video: Melissa_Bely.