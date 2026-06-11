INVESTIGAMOS QUIÉN MOVILIZÓ A LAS MADRES BUSCADORAS, ADVIERTE LA SEGOB

Tras asegurar que “comprendemos lo que representa la ausencia de un ser querido”, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que investigan apoyos a colectivos de madres buscadoras que marcharon hacia el Estadio Ciudad de México (antes Azteca).

Según la funcionaria, hay información de que personas de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a la movilización, ante lo cual investigan “para conocer el origen y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias”.

Sobre este tema, el analista político Juan Ortiz publicó en sus redes sociales:

“Sheinbaum también cuestionó que llegaron colectivos de Jalisco en autobuses, ahora buscan saber de dónde salió ese apoyo. El dato es delicado, porque las madres buscadoras protestaron en plena inauguración del Mundial para visibilizar la crisis de desapariciones, y es que su reclamo no es otro que encontrar a familiares desaparecidos, pero el Gobierno llevó la conversación hacia quién las movió, quién las financió y con qué intención”.

Video: Juan Ortiz.