GOBIERNO NIEGAN GASTO MILLONARIO EN TRANSMISIONES DEL MUNDIAL; PESE A “RECORTES” HABRÁ RECURSOS PARA EL FÚTBOL

Al plantearle que el Gobierno de Tlaxcala prefirió no pagar 40 millones de pesos por los derechos para canalizar ese dinero a obras públicas e infraestructura educativa, el vocero del Estado, Walther Patrón Bacab, rechazó que la Administración estatal vaya a destinar ese monto para el proyecto.

El funcionario aseguró que el costo real a pagar para transmitir los encuentros mundialistas en el Domo del jaguar es de 5 millones de pesos, y defendió el gasto al considerar que el deporte también constituye una actividad de interés social y recreativa para miles de campechanos.

Patrón Bacab respondió a los cuestionamientos surgidos tras las declaraciones de la gobernadora Layda Sansores San Román sobre las dificultades presupuestales que enfrenta el Estado, al negar que exista una crisis financiera generalizada, sino sólo son afectaciones derivadas de “recortes” en determinados rubros operativos y de la fórmula de distribución de recursos federales.

Explicó que los recursos destinados a la promoción deportiva y actividades relacionadas con la transmisión de los partidos provienen de partidas presupuestales etiquetadas específicamente para esos fines, por lo que no afectan programas sociales ni otras acciones prioritarias.