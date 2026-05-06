EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 06 DE MAYO DE 2026

¿SE LLEVAN PESADO SHEINBAUM Y SANSORES?

El editorial Templo Mayor, de Reforma, critica este lunes el altanero desplante de Layda Sansores con Claudia Sheinbaum por haberle recortado el presupuesto. ¿Sabrá la presidente que los más de 125 mil millones de pesos que ha recibido la gobernadora en casi 5 años no se ven reflejados en ninguna obra pública y por eso le recortó el dinero? Leamos.

“Bueno y a todo esto, ¿ya tienen dinero en el gobierno de Campeche para pagar la luz? Fue la propia gobernadora, la polémica Layda Sansores, quien se aventó a decir que las arcas estaban vacías y que, si le cortaban el servicio eléctrico, se quedará a oscuras. Curiosamente el performance de la morenista está enfocado a criticar ¡al gobierno federal! precisamente por haberle recortado el presupuesto. ¡Se llevan pesado!”

Lo cierto es que, si Claudia Sheinbaum le tolera a un gobernador estas majaderías, es probable que los demás hagan lo mismo, por lo que no extrañaría que pronto meta en cintura a la mandataria de cabellos rojos, cuyo gobierno se caracteriza por corrupto, falaz y mediocre. Por esta razón es que los campechanos ya no quieren votar por Morena y la presidente lo sabe.

LLUEVEN ESCÁNDALOS DE NARCOPARTIDO MORENA.

Las acusaciones de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, y varios funcionarios de su gobierno, por sus vínculos con el crimen organizado, han puesto de rodillas al gobierno de Claudia Sheinbaum, porque detrás vienen más imputaciones que la involucrarían a ella y al corruptísimo expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Se habla de que en la lista negra estadounidense también vienen los nombres de varios gobernadores, entre los que ya se menciona a los de Baja California, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas y Campeche, además de funcionarios de primer nivel como Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila, Andrés Manuel López Beltrán y Mario Delgado.

Trascendió que ayer en Baja California se llamó a una reunión de emergencia a todo el gabinete, alcaldes, diputados locales y federales y que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ya prepara sus maletas para pedir licencia. Ariadna Montiel, nueva presidenta nacional de Morena, afirmó que en su dirigencia no tendrán cabida los corruptos. ¿Cuándo sacará de ese partido a todos los que ya se mencionan? ¿O los dejará para que se siga diciendo que son un narcopartido?