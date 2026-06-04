REGIDORA MORENISTA INTENTA DENUNCIAR PRESUNTO “CÁRTEL INMOBILIARIO”, PERO ERROR ORTOGRÁFICO ROBA LA ATENCIÓN

La regidora de Morena en Aguascalientes, Martha Márquez, generó reacciones durante una sesión de Cabildo al presentar una protesta relacionada con la compra de “La Pona” y denunciar la existencia de un supuesto “cártel inmobiliario”, sin embargo, el mensaje que pretendía exponer quedó opacado por un error ortográfico en la cartulina que utilizó.

En lugar de escribir “cártel inmobiliario”, la funcionaria plasmó la frase “cartel inmoviliario”, situación que fue captada por asistentes y posteriormente difundida en redes sociales, donde usuarios no tardaron en comentar y compartir el momento.