ABREN INVESTIGACIÓN POR MALTRATO ANIMAL EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE CAMPECHE

La difusión de un video en redes sociales provocó una ola de indignación entre usuarios de internet, luego de que se observara a personal de seguridad del Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio” pateando a una perrita que había ingresado a las instalaciones en busca de refugio ante las lluvias y las altas temperaturas.

Tras la viralización del material, la Vicefiscalía General de Delitos Contra Animales, Ambientes y Ecosistemas de la Fiscalía General del Estado de Campeche inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. El titular de la dependencia, Alexandro Brown Gantus, confirmó que las diligencias comenzaron a partir de una denuncia recibida mediante mensajes de WhatsApp y del análisis del video que circula en plataformas digitales.

De acuerdo con el funcionario, la vigilante que aparece en las imágenes fue reubicada de su centro de trabajo mientras continúan las investigaciones. Asimismo, informó que durante la tarde de ayer, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al Hospital de Especialidades para realizar las primeras diligencias relacionadas con el caso. Hasta el momento no se reportan personas detenidas, aunque la autoridad mantiene abierta la investigación para determinar posibles responsabilidades.