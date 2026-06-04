DETIENEN A DOS SOSPECHOSOS POR PRESUNTAMENTE ROBAR UN LOCAL EN ESCÁRCEGA 

Dos hombres fueron detenidos por autoridades de seguridad luego de ser señalados como presuntos responsables de un robo cometido en un establecimiento ubicado sobre la calle 31, en las inmediaciones de la ruta hacia la Estación del Tren Maya, en el municipio de Escárcega.

De acuerdo con los reportes, ciudadanos alertaron sobre la presencia de personas que presuntamente extraían diversos objetos de un local que se encontraba cerrado. Tras el aviso, se inició la búsqueda de los sospechosos, quienes posteriormente fueron localizados cuando transportaban los artículos presuntamente sustraídos a bordo de un mototaxi.

Los dos sujetos fueron asegurados y trasladados a los separos correspondientes, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones y el deslinde de responsabilidades. Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance el proceso.