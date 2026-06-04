¿ACABÓ MORENA CON EL PRIAN… O LO CONTRATÓ COMPLETO?: LA NOVELA DEL PODER

-#LAYDA ES UN EJEMPLO

Mediante un video cargado de ironía, el blog denominado La Novela del Poder expuso: “Tengo una duda existencial bien cañona, si Morena iba a acabar con el PRIAN, ¿por qué lo terminó contratando completo?, pues te dice que no seas prianista, pero volteas y ves AMLO-PRI, Monreal-PRI, Durazo-PRI y PAN y Layda Sansores-PRI, Bartlett-PRI, y del Jurassic Park político están Yunes-PAN y Javier Corral-PAN…”.

Y exclama: “¡No hombre!, Morena no derrotó al PRIAN, lo absorbió como Thanos con las gemas, y todavía te gritan ‘¡Es que tú eres prianista! Estoy confundido, porque me dijeron que iban a sacar a los de antes y hasta parece reunión de exalumnos del PRI y el PAN”.

La Novela del Poder llamó a no defender a políticos, sino a México, pues ellos cambian de partido y nosotros seguimos pagando la fiesta. “El chiste del poder, donde el único chiste… ya sabes quién es”.