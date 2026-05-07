jueves, mayo 7, 2026
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EN NUEVA CARTA “EL CHAPO” INSISTE EN SU EXTRADICIÓN, PERO JUEZ HA RECHAZADO SUS PETICIONES: AZUCENA URESTI

Mediante una publicación difundida en sus redes sociales, la periodista Azucena Uresti dio a conocer que Joaquín “El Chapo” Guzmán envió otra carta a la Corte Federal de Brooklyn, para insistir en su extradición.

Precisó que la misiva está fechada el 28 de abril y fue recibida el 6 de mayo, y en ella “El Chapo” señala: “En mi país se me conocía no por cosas malas, sino por las buenas cosas que he hecho”.

El juez Brian Cogan ya rechazó sus peticiones.

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