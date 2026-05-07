jueves, mayo 7, 2026
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SE SALVAN DE MILAGRO TRAS FUERTE CHOQUE EN LA ESCÉNICA; AUTO TERMINA EN EL MONTE Y CAMIONETA QUEDA VOLCADA SOBRE SU LADO IZQUIERDO

Hoy jueves 7 de mayo de 2026 alrededor de las 4:30 de la mañana, en la avenida Escénica, a la altura del puente ubicado a la entrada de la carretera federal Pablo García y Montilla, se suscitó un fuerte choque que dejó saldo de dos conductores con golpes leves gracias al cinturón de seguridad, un auto Ibiza dentro de la maleza y una camioneta Tornado volcada sobre su lado izquierdo.

Al lugar llegaron policías estatales y paramédicos para revisar a los choferes, a quienes no fue necesario hospitalizar, y aunque la zona es competencia de la Policía Federal, tras hora y media del accidente ningún agente de esta corporación apareció.

El conductor de la camioneta atribuyó el accidente a la falta de alumbrado público, pues no se percató del otro vehículo.

Al final, los involucrados llegaran a un arreglo vía aseguradoras.

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