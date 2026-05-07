DETIENEN A PRESUNTO RESPONSABLE DE CRISTALAZOS EN POZO MONTE

Elementos de la Policía Municipal de Champotón detuvieron a un sujeto identificado como S.C.B., de aproximadamente 35 años de edad, señalado como presunto responsable del delito de daños a la propiedad ajena tras causar destrozos a dos vehículos en la colonia Pozo Monte.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles sobre la calle 24 entre 33 y 34, donde el hombre presuntamente quebró los cristales de un automóvil Volkswagen Sedán y de una camioneta propiedad de una empresa de galletas.

La captura del sospechoso ocurrió en el malecón “Carlos Sansores” de Champotón, mientras caminaba por la zona. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre la hora exacta ni el punto específico de la detención. Luego de ser asegurado y esposado por los agentes municipales, S.C.B. fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) en Champotón, donde quedó a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

Datos obtenidos señalan que el detenido presuntamente no intentó cometer robo alguno tras los daños ocasionados a las unidades. Trascendió que se dedica a recolectar botellas en la vía pública y presuntamente consume sustancias ilícitas.