OOOTRA VEZ SHEINBAUM EXIGE PRUEBAS CONTRA ROCHA

-“NO NECESARIAMENTE DEBERÁN VERSE EN EL JUICIO”

Una vez más durante una conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió pruebas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante las acusaciones de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cr¡m€n organizado.

Nosotros no protegemos a nadie, si hay pruebas, adelante, pero tiene que haber pruebas, insistió, y aseguró que el gobernador Rocha no está acusado de delitos graves, sino “vino una orden de Estados Unidos para su detención urgente, ante lo cual nosotros hemos dicho pruebas, las cuales no necesariamente deberán verse en