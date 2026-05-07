ADULTA MAYOR SE DESVANECE EN FARMACIA DE LERMA Y ES AUXILIADA POR PARAMÉDICOS

Una mujer de la tercera edad recibió atención de paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) luego de desvanecerse al interior de una farmacia ubicada en el poblado de Lerma.

El incidente ocurrió cuando aparentemente acudió a consulta al establecimiento y repentinamente cayó ante la mirada de empleados, quienes solicitaron apoyo al número de emergencias. Al lugar arribaron agentes de la Policía Estatal y socorristas del SAMU, quienes estabilizaron a la adulta mayor dentro de la ambulancia. Tras ser valorada, se determinó que no era necesario trasladarla a un hospital.

Posteriormente, la mujer fue entregada a sus familiares, a quienes también se les brindaron las indicaciones correspondientes sobre su estado de salud.