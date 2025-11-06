OPINIÓN: DE HIPÓCRITAS Y CÍNICOS.

Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

Morena : la basura de México.

Critican y se desgañitan de que la oposición “lucra” con la muerte de Carlos Manzo…

pero ellos llevan 11 años, precisamente, lucrando con los jóvenes muertos (desaparecidos) de Ayotzinapa.

Critican y se desgañitan con la “agresión sexual” a Claudia Sheinbaum…

pero convalidaron la protección a Cuauhtémoc Blanco acusado de violación.

Critican y se desgañitan de que en México “no hay censura” pero en Campeche se usa el poder judicial para, efectivamente, censar y controlar las publicaciones de quienes denunciamos de corrupta e inepta a la gobernadora del estado.

Critican y se desgañitan señalando a Ricardo Salinas Pliego, pero omiten mencionar que López Obrador lo nombró su asesor principal de un Consejo de empresarios.

Critican y se desgañitan recordando el ‘88 y 2006; pero estos infelices convalidaron la elección del Poder Judicial con el uso de acordeones.

Critican y se desgañitan hablando de los fraudes económicos del “PRIAN”, pero aquí no hay responsables de SEGALMEX, de la Mega Farmacia, del colapso del sistema sanitario nacional.

Critican y se desgañitan mencionando las deudas del “modelo neoliberal”, pero en 200 años de vida independiente, el país contrajo deuda por 10 billones de pesos… y estos desgraciados en 7 años, la duplicaron. Ya vamos por más de 20.

Critican y se desgañitan señalando con dedo flamigero a Duarte, Borgue, Medina, Reyna… pero todos ellos fueron detenidos e investigados. Y aquí Américo Villareal, Ramírez Bedolla, Rocha Moya, Rocío Nahle, Adán Augusto, nadan entre la complicidad y el encubrimiento…

Critican y se desgañitan con la política “intervencionista” de Estados Unidos de Norteamérica , pero Perú rompe relaciones diplomáticas con nuestro país, porque México le da “Asilo político” a una presunta criminal Peruana, investigada y buscada en ese país.

Esto y más es Morena, un Narco Partido: cinismo, hipocresía y corrupción… y los que los aplauden y promueven: unos tontos, cínicos e ignorantes.

Bs ds!!

Hoy amanecí de buenas!!

V. Améndola

Rōnin