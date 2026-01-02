Es preocupante que se desvíen varias decenas de millones de pesos cada mes para subsidiar un servicio de transporte que, además, empeora cada día…

–“Pues no se ven señales de que el sistema de transporte Ko’ox vaya a normalizar sus servicios en los próximos días, ya que hasta el momento siguen sin poner a disposición de los usuarios las tarjetas con las que se va a pagar el abordaje de los camiones chinos” señaló preocupada doña Chela.

–“Es increíble, contestó don Julián, que una labor tan simple, tan fácil y tan sencilla, como es la distribución o venta de esas tarjetas, se haya convertido en otro grave y costoso problema para el Gobierno de la Tía Gobernanta. Es tanta su ineptitud y su valemadrismo, que no les importa seguir lacerando las finanzas públicas con el multimillonario subsidio que se le paga a la empresa Movibus: más de 40 millones de pesos al mes” precisó.

–“Y no se olviden, apuntó por su lado el poeta Casimiro, que se tiraron a la basura más de 45 millones de pesos por la elaboración de las primeras tarjetas de los Ko’ox las cuales se repartieron con bombo y platillos en escuelas públicas y en eventos oficiales. ¿Quién repondrá esas pérdidas? ¿Contra qué funcionarios se va lanzar la Fiscalía Anticorrupción? O es que como son de casa ¿no se va investigar esa costosa ineptitud?” cuestionó.

–“No es que yo esté a favor de que se cobre el abordaje de los camiones, expuso a su vez el bolero don Memín. Por mí que siga siendo gratis por tiempo indefinido, pero sí es preocupante que se desvíen varias decenas de millones de pesos cada mes para subsidiar un servicio que además empeora cada día. Ya no cumplen con los horarios, los choferes son groseros, ya tuvieron varios percances viales y hasta ya pillaron a uno de ellos ingiriendo bebidas etílicas mientras conducía la unidad con pasajeros a bordo”.

–“Algún negocito hay detrás de este menjurje, especuló doña Chela. No es normal que ni siquiera puedan repartir o vender o entregar las tarjetas; tampoco se han ajustado todos los itinerarios y todavía hay molestosos transbordos. Me da pena decirlo, pero este sistema de transporte ha sido un costosísimo fracaso” matizó.

–“Tienen que caer cabezas, exigió don Julián. Si los actuales encargados de la agencia de transporte no funcionan, que se vayan, y si por culpa de ellos el erario público perdió decenas y decenas de millones de pesos, que les finquen responsabilidades y los manden a la cárcel, a menos que devuelvan el dinero desviado. Porque de que hay chanchullo, nadie me va convencer de lo contrario” concluyó.