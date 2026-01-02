ROBAN 431 MIL PESOS DEL MÓDULO DE COBRO DEL SPAMAC UBICADO EN EL INTERIOR DE CHEDRAUI GOBERNADORES

Vía: La neta de Campeche

San Francisco de Campeche.- Sin que se hayan detectado signos de que fue forzada, de la gaveta donde es resguardada la caja fuerte del módulo de cobro del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapac) ubicado dentro del supermercado Chedraui Gobernadores, desaparecieron 431 mil 608 pesos, denunció la apoderada legal del organismo, Rebeca del Carmen Cantún Pensabé.

Cantún Pensabe explicó que el dinero era producto de lo recaudado los días 23 y 24 de diciembre de 2025.

El hurto ocurrió en un espacio que tiene cámaras de circuito cerrado y vigilancia las 24 horas, lo que debería garantizar seguridad y control.

Además de las dificultades de operatividad del Smapac por la pérdida de recursos, el robo demuestra la vulnerabilidad institucional ante la delincuencia.

Además, tampoco se reportan avances en las investigaciones.