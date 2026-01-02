SUMAN 273 RÉPLICAS DEL SISMO MAGNITUD 6.5 EN GUERRERO
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reporta al menos 273 réplicas del sismo magnitud 6.5 que se registró la mañana de este viernes 2 de enero.
El temblor ocurrió a las 7:58 h al suroeste de San Marcos.
A las 8:17 h, el SSN registró otro sismo de magnitud 4.2 a una profundidad de 9 km.
Para las 10:00 h, el Sismológico Nacional reveló 273 réplicas, la más fuerte la de las 8:17 h.
El sismo se originó por una falla inversa, las cuales son características de las
zonas de convergencia de placas tectónicas, tal como ocurre en esa zona entre las placas de Cocos y de Norteamérica.