POR FALTA DE LUZ NO HAY CONSULTAS NI TRÁMITES EN EL HOSPITAL GENERAL 4 DEL IMSS EN CARMEN

Ciudad del Carmen.- Derechohabientes del Hospital General de Zona número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Carmen reportaron afectaciones en la atención médica debido a una presunta falla en el suministro eléctrico registrada durante la mañana de hoy miércoles.

De acuerdo con testimonios de usuarios, la interrupción del servicio provocó problemas en los sistemas informáticos del nosocomio, lo que derivó en retrasos y en la suspensión temporal de algunos trámites y consultas médicas.

Los pacientes señalaron que la falta de energía eléctrica se suma a otras problemáticas que han denunciado previamente, entre ellas el desabasto de medicamentos y los tiempos de espera para recibir atención.