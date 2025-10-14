CORRUPCIÓN EN LA FISCALÍA DA LUGAR A USURPACIÓN E INTENTO DE VENTA DE BIENES YA AJENOS A FEDERACIÓN PESQUERA, DENUNCIAN

Adolfo Hernández Maldonado, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas de Altura, denunció presuntos actos de corrupción en la Fiscalía y usurpación relacionados con propiedades pertenecientes a la organización, luego de que —afirmó— una persona ajena intentara apoderarse de bienes que ya no forman parte del patrimonio federativo.

Hernández Maldonado explicó que desde hace 5 años la Federación ha enfrentado conflictos legales impulsados por un individuo que se ostenta falsamente como dirigente y que, pese a no contar con documentación oficial, sigue presentándose ante las autoridades con un acta de asamblea que —aseguró— fue dada de baja en el Registro Público de la Propiedad.

El líder cooperativista aseguró que recientemente esta persona ingresó ilegalmente a una propiedad privada que no pertenece a la federación, hecho por el cual presentó una denuncia formal por invasión. “Si lo vuelvo a encontrar ahí, voy a tener problemas, lo voy a fregar, pues no tiene nada que hacer en ese lugar que fue vendido hace más de 15 años”, advirtió.

El dirigente señaló que existen antecedentes de intentos similares sobre otros predios en Carmen, como el ubicado en la calle 33, los cuales fueron vendidos legalmente en administraciones anteriores. “Este señor va y convence a gente mayor para que le entregue dinero con la promesa de venderles terrenos que ya no existen; los engaña y usa esos recursos para seguir moviéndose”, acusó Hernández Maldonado.

Lamentó que el Ministerio Público y otras dependencias continúen recibiendo documentos sin validez, y señaló que estos actos sólo pueden explicarse por corrupción dentro de la Fiscalía y a una red de complicidades.