ABUELITA Y ADOLESCENTE SE SUICIDAN EN CARMEN Y HECELCHAKÁN

VAN 64 CASOS EN ESTE AÑO

Durante el transcurso de ayer jueves 11 septiembre, una mujer de la tercera edad y un adolescente tomaron fatal decisión en Carmen y en Hecelchakán, respectivamente.



Ahora la cifra de casos llegó a 64 en lo que va del año, los dos últimos en menos de 24 horas a días de que se celebró la prevención del suicidio.



La mujer, de 73 años de edad, fue identificada como B. C. J, y encontrada dentro de una vivienda de San Antonio Cárdenas, en el Municipio del Carmen.

Por la tarde, cerca de las 18:20 horas, familiares encontraron al adolescente C.A.D.C., de 17 años, en el interior de su predio situado en el barrio San Juan, en la cabecera de Hecelchakán.



En ambos casos fue por suspensión, y los cuerpos quedaron en manos del Servicio Médico Forense (Semefo) para el trámite legal correspondiente.