“ES OBLIGATORIO VENIR A APOYAR A SHEINBAUM PARA CONSERVAR NUESTRO TRABAJO”, REVELA PARTICIPANTE EN MARCHA Y MITIN EN EL ZÓCALO; “HAY RENCOR EVIDENTE”
En un video publicado a través de sus redes sociales, Señor Cermundo (Eva María Beristain) dio a conocer el testimonio de un asistente a la marcha y mitin de apoyo en el Zócalo a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde revela que les pagan pero tienen que asistir por obligación, pues de lo contrario les descuentan 600 pesos o más de sus salarios, y que si la asistencia hubiera sido por convicción, menos de la mitad hubiera asistido, pues hay un rencor (contra el morenismo) bastante evidente.
Expuso: “Nos trajeron para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, nos pagaron, no tenemos otra opción, porque gran parte de los que estamos aquí pertenecemos a algún Ayuntamiento, y si te das cuenta también traen gorras, banderas o algo. Nos prometen efectivo, junto con familiares, y no sé cuál sea la media, pero con nosotros fueron 500 pesos”.
El detalle, continuó, es que nosotros como trabajadores de la Comuna es obligatorio, pues si no venimos pasan lista y nos descuentan 600 o más pesos del salario, que es de unos 250 pesos. “Es obligatorio venir para nosotros”, se quejó.
A la pregunta de si tienen alguna consigna, o sólo con que hagan presencia o tienen que gritar o así, respondió que generalmente es para las fotos o evidencia, y reveló que realmente son muy pocos los que todavía le tienen fe a lo que hace el partido.