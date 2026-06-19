INCENDIO CONSUME TALLER DE HERRERÍA EN LA COLONIA LA RIVIERA

Ciudad del Carmen.- Pérdidas materiales totales dejó un incendio registrado en un inmueble utilizado como taller de herrería en la colonia La Riviera, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Las llamas envolvieron el predio ubicado sobre la calle Río Candelaria por Ópalo, consumiendo gran parte de la estructura y las herramientas que se encontraban en el lugar. La emergencia generó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos y otros cuerpos de auxilio para controlar el fuego.

El propietario, identificado como Víctor Manuel, se encontraba trabajando cuando fue alertado de lo ocurrido. Sin embargo, al llegar al lugar, el fuego ya había consumido el inmueble y los cuerpos de emergencia realizaban las labores de control.

Durante la atención del siniestro, los bomberos retiraron tanques de gas y compresores, además de enfriarlos para evitar mayores riesgos.