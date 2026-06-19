TRIBUNA DE CAMPECHE, VÍCTIMA DE UNA LEY PARA SILENCIAR LA CRÍTICA

Al resaltar que a principios de este año, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) situó por primera vez a México en el nivel de “alta restricción” de su índice de libertad de expresión, por un aumento en el uso de demandas y otras herramientas legales por parte de funcionarios “para intentar acallar la crítica”, The New York Times en español citó los casos de Tribuna de Campeche y su exdirector Jorge Luis González Valdez, a quienes la gobernadora Layda Sansores presionó financiera y legalmente propiciando el cierre de ese medio.

En un reportaje titulado “En México, los políticos usan las leyes contra los periodistas”, NYT menciona que Tribuna de Campeche fue uno de los cinco periódicos impresos que circulaban en ese Estado, y que cerraron sus operaciones físicas y pasaron solo a plataformas digitales tras la presión financiera y legal del Gobierno.

“La gobernadora los comenzó a atosigar con la cuestión de impuestos, con perseguir al personal, con la cuestión de demandas, con el hecho de cancelar su publicidad”, dijo Jorge Luis González, exdirector de Tribuna, que se ha enfrentado a múltiples acciones legales por parte de Layda Sansores.

NYT reveló que el vocero de Sansores, Walther Patrón —que también ha demandado a González por difamación—, rechazó una solicitud de entrevista.

También recordó que el verano pasado, un juez prohibió a González Valdez publicar cualquier cosa relacionada con Sansores, y ordenó a Tribuna que remitiera todo contenido que la mencionara a un revisor judicial, para que lo autorizara antes de su publicación. Esa orden no entró en vigor porque el equipo de defensa de los periodistas presentó un amparo.

En esos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum restó importancia a las preocupaciones de que se estuviera coartando la libertad de prensa, dijo a los periodistas: “¿Dónde hay censura en México? Todos pueden decir lo que quieran y a nadie se le persigue”.

Más información: https://www.nytimes.com/es/2026/06/19/espanol/america-latina/mexico-politicos-leyes-censura-periodistas.html