ESTÁ EL EDIL PABLO AL BORDE DE LA DESTITUCIÓN Y DE LA CÁRCEL POR NO PAGAR LAUDO LABORAL

Circula en Redes.- Por negarse a pagar una deuda superior a los 4.6 millones de pesos producto de un laudo del 30 de octubre de 2019 derivado del juicio laboral 651/2015, el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus está en la antesala de la destitución y de la cárcel.

Junto con él aparece Priscila Isabel Heredia Novelo, directora del Instituto Municipal de la Mujer.

Así, se acabaron los oficios, las multas y los “paguitos”, pues el Juzgado Tercero de Distrito tiró el “martillazo” y pone en riesgo la candidatura de Gutiérrez Lazarus al dictaminar: “Remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en San Francisco de Campeche, Campeche, para el trámite y resolución del incidente de inejecución de sentencia correspondiente”.

Se trata del amparo 677/2023-III, que precisa la deuda de $4,675,258.75 M.N., que le deben a Brenda Guadalupe Villalobos Hernández.

Desde hace 3 años dan largas. En el 2025 prometieron “analizar”, un año después 80,000 mensuales, es decir, terminarían de pagar en 2084, y dieron abono de 10,000 en marzo.

Su proceder les trajo multas por $26,981.30, tanto a Pablo, como a Priscila y a Félix Chan Hernández, de la Junta. Pero la deuda sigue pendiente, ante lo cual el pasado 17 de junio de 2026, la jueza Rocío Monter Reyes dijo “basta”, declaró incumplida la sentencia y mandó todo al Colegiado.

El artículo 193 de la Ley de Amparo es claro: Si la autoridad no cumple, el Colegiado debe separarlos inmediatamente del cargo sin derecho a ocupar otro y consignarlos penalmente ante el MP Federal, mientras el 267 marca 3 a 9 años de prisión por desacato a sentencia de amparo.

Ahora que ya está en el Colegiado, el abogado de Brenda debe meter escrito como tercero interesado y pedir la aplicación del 107 constitucional sin conceder plazos. Sólo si acepta un convenio de pago, salva a Pablo y Priscila de las destituciones.

Vías: El Voceador y Marco Antonio Bazán.