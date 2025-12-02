DIVISIÓN Y PLEITO LEGAL EN EL EJIDO POMUCH POR AMPLIACIÓN DEL GASODUCTO

QUE EL COMISARIO ACEPTÓ $34 MILLONES SIN RESPALDO DE LA MAYORIA

Campeche.- El Comité de Vigilancia del ejido de Pomuch y el comisario iniciaron un pleito legal por estar en desacuerdo con la indemnización que la empresa Mayacam, que instala una ampliación de gasoducto, les otorga.

El comisario Pedro Yam, expusieron los integrantes del referido Comité, accedió a un pago de 34 millones de pesos, que ya inició su dispersión, y el presidente del Comité de Vigilancia y al menos 380 ejidatarios exigen una indemnización de 70 millones de pesos.

Expusieron que por el gasoducto tienen contrato de 30 años y se dio entre 2003 y 2005 y vence en el 2027, y ahora es una ampliación con nuevo contrato por el mismo tiempo.

Ellos estuvieron en la Procuraduría Agraria pero no lograron acuerdo alguno, tras lo cual iniciará pleito formal ante los tribunales agrarios por considerar, de inicio, que la asamblea donde se aprobó esa cantidad es irregular, pues sólo participaron el Comisariado apoyado por una minoría del padrón y la empresa, con lo cual nos impusieron la primera cantidad.