martes, diciembre 2, 2025
Lo último:
Locales

PROMUEVEN “DISFRUTE” DEL TRENLIGERO… ¡CON EMPLEADOS DEL GOBIERNO ESTATAL!

Campeche.- Ante la bajísima ocupación que registra el millonario proyecto del Tren Ligero, en un intento por “maquillar” esta realidad la organización gubernamental Tren Maya publicó en sus redes sociales un promocional presumiendo el “disfrute” de pasajeros, sin embargo, en las fotos aparecen empleados estatales como Carlos Lenin Rodríguez, director de Comunicación Social de la Secretaría de Inclusión, así como un empleado de la Unidad de Comunicación Social con uniforme y una mujer portando gafete de la Administración estatal.

También te puede gustar

IET DEJA SIN COMBIS A LERMEROS

23 de diciembre, último día para que adulto mayor se inscriba a la pensión

Regresa karateca campechano tras participar en Panamericanos de Lima 2019

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *