PROMUEVEN “DISFRUTE” DEL TRENLIGERO… ¡CON EMPLEADOS DEL GOBIERNO ESTATAL!

Campeche.- Ante la bajísima ocupación que registra el millonario proyecto del Tren Ligero, en un intento por “maquillar” esta realidad la organización gubernamental Tren Maya publicó en sus redes sociales un promocional presumiendo el “disfrute” de pasajeros, sin embargo, en las fotos aparecen empleados estatales como Carlos Lenin Rodríguez, director de Comunicación Social de la Secretaría de Inclusión, así como un empleado de la Unidad de Comunicación Social con uniforme y una mujer portando gafete de la Administración estatal.