“NO ENFERMARSE” ES LA SOLUCIÓN ANTE LA FALTA DE MEDICINAS, SEGÚN EL DIRECTOR DEL IMSS; ¿QUÉ OPINARÁN LOS PACIENTES?

Ante las quejas en redes sociales a nivel nacional sobre la falta de medicinas, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, expidió su receta: “No enfermarnos, no hay que pensar que nos tenemos que medicalizar y que la solución cuando nos enfermemos es que haya medicamentos”.

Durante la inauguración del hospital “14 de Septiembre” en Tuxtla Gutiérrez, el funcionario señaló también: “Hay 97 por ciento de surtimiento de medicamentos en el IMSS”, y en cuanto al problema de falta de insumos, afirmó que suele suceder más en el IMSS Bienestar.