martes, diciembre 2, 2025
Lo último:
Nacionales

“NO ENFERMARSE” ES LA SOLUCIÓN ANTE LA FALTA DE MEDICINAS, SEGÚN EL DIRECTOR DEL IMSS; ¿QUÉ OPINARÁN LOS PACIENTES?

Ante las quejas en redes sociales a nivel nacional sobre la falta de medicinas, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, expidió su receta: “No enfermarnos, no hay que pensar que nos tenemos que medicalizar y que la solución cuando nos enfermemos es que haya medicamentos”.

Durante la inauguración del hospital “14 de Septiembre” en Tuxtla Gutiérrez, el funcionario señaló también: “Hay 97 por ciento de surtimiento de medicamentos en el IMSS”, y en cuanto al problema de falta de insumos, afirmó que suele suceder más en el IMSS Bienestar.

También te puede gustar

CON “LEY DE ESPIONAJE” NACE EL ESTADO PROTECTOR, ASEGURA SENADOR MORENISTA

Morena modifican dictamen sobre pensiones aprobado en comisión

EL TREN MAYA NO DETONA ECONOMÍA NI TURISMO CULTURAL DE CALAKMUL

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *