AMLO CONSUMÓ GOLPE DE ESTADO AL EXIGIR LA RENUNCIA DE GERTZ: CÓDIGO MAGENTA

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el medio Código Magenta advierte: “Andrés Manuel López Obrador, ni te engañes, ni intentes engañarnos, tu golpe de Estado al Gobierno de Claudia Sheinbaum lo tejiste sacudiendo la estabilidad del actual Gobierno, pasando por encima de su autoridad, y lo consumaste al enviar a tu hermano, Adán Augusto López, a exigir a Palacio Nacional la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero.



Agrega que pese a su retiro, AMLO mantiene control político sobre el gabinete federal, coordinadores parlamentarios, ministros de la Suprema Corte y ahora la Fiscalía General de la República, recalca que su libro “Grandeza” funcionará como plataforma para justificar un regreso a la actividad política, mientras que hechos recientes —como el asesinato de Carlos Manzo, los bloqueos de agricultores y la represión en el Zócalo— serían interpretados como movimientos para desestabilizar el Gobierno de Sheinbaum.



Código Magenta refiere que AMLO habría actuado por temor a posibles judicializaciones que involucrarían a su hijo Andy López Beltrán, Adán Augusto López, Audomaro Martínez y a figuras como Raúl Rocha Cantú, vinculado al llamado caso Miss Universo, además del malestar por las investigaciones encabezadas por Omar García Harfuch sobre laboratorios de fentanilo y por la exposición pública del papel de Andy en el huachicol fiscal.



Recalca que López Obrador nunca se retiró realmente y mantuvo encuentros privados con Sheinbaum en Bucarelli y en domicilios particulares, donde habría influido directamente en decisiones del nuevo Gobierno. Ahora, una nueva ofensiva se estaría configurando contra García Harfuch, aunado a los cambios recientes dentro del gabinete, como la renuncia de Juan Ramón de la Fuente o el creciente peso de Marcelo Ebrard.



Por último, le recomienda no confiarse, pues Claudia Sheinbaum podría marcar distancia del expresidente ante presiones internas o externas, particularmente desde Washington y en medio del viraje político de países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Honduras. Por lo pronto, “consumaste ya el golpe de Estado, la esquizofrenia de tus políticas pasean por los jardines de La Chingada, lo mismo con gallos y gallinas que son del pueblo bueno y sabio, que con pavorreales que se sienten orondos e intocables, porque su plumaje fifí los protege, finaliza Código Magenta.”