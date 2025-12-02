martes, diciembre 2, 2025
Lo último:
Nacionales

AUMENTAN DAÑOS AMBIENTALES POR TREN MAYA ADEMÁS DE IMPULSAR LA MILITARIZACIÓN EN CAMPECHE Y QUINTANA ROO: DOSSIER 22

Una infografía de Dossier22 con información de El Universal revela que el Tren Maya no solo profundiza daños ambientales, como la tala de 20 millones de árboles y afectaciones graves en tres tramos, sino que también provoca militarización en Campeche y Quintana Roo, donde las fuerzas armadas controlan espacios públicos y participan en actividades turísticas.

La información también destaca la participación de la empresa militar Mundo Maya en tareas relacionadas con el proyecto y la desaparición de 620 millones de pesos en proyectos asociados, generando cuestionamientos sobre manejo de recursos y transparencia.

También te puede gustar

SE FORMAN DOS ZONAS DE BAJA PRESIÓN EN EL ATLÁNTICO

IGNORAN A SHEINBAUM POR TOMARSE FOTO CON HIJO DE AMLO; ¿Y NO HAY DIVISIONISMO EN MORENA?

REPORTAJE: AMLO GASTÓ 22 MILLONES DE DÓLARES EN IMPRIMIR LIBROS PARA CUBA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *