ROBOS DE TIERRAS NACIONALES EN YUCATÁN SEÑALAN A EXGOBERNADORES IVONNE ORTEGA Y ROLANDO ZAPATA: LATINUS

Un reportaje presentado por Latinus y Carlos Loret de Mola expuso un esquema de despojo de terrenos nacionales en Yucatán que, durante más de una década, permitió que por lo menos 11 mil hectáreas propiedad de la nación pasaran a manos privadas mediante documentos falsos, registros alterados y una estructura operada desde el propio gobierno estatal. La investigación de Cecilia Reynos reveló que la superficie arrebatada es equivalente a toda la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, afectando predios en Mérida y diversos municipios como Celestún, Hunucmá, Yaxcucul, Tecax y Temozón. Parte de esas tierras terminaron con familiares de funcionarios de alto nivel, quienes aprovecharon el auge inmobiliario de la entidad para multiplicar ganancias. En Hunucmá, por ejemplo, 600 hectáreas registradas de forma irregular en 2012 fueron revendidas sucesivamente hasta alcanzar un valor catastral superior a 160 millones de pesos.

El reportaje señaló que las inscripciones ilegales comenzaron días antes de que Ivonne Ortega dejara el cargo de gobernadora en 2012 y continuaron bajo el gobierno de Rolando Zapata, periodo en el que 24 predios abandonaron la categoría de nacionales con títulos falsificados, números de registro pertenecientes a estados como Baja California, Veracruz, Puebla e Hidalgo, y maniobras realizadas desde el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Entre los beneficiados se encuentran familiares de Roberto Rodríguez Azaf, exsecretario de Finanzas y después secretario de Gobierno. Además, el mecanismo también buscó apropiarse de terrenos privados, como denunció Gerardo Millet, quien desde 2017 enfrenta intentos de despojo con documentos apócrifos. A pesar de ello, Rolando Zapata negó cualquier operación ilegal en su administración y rechazó que sus colaboradores hayan participado en este esquema, mientras que Ivonne Ortega declinó hacer declaraciones.