OPERAN RIÑÓN SANO Y DEJAN SIN ATENCIÓN EL DAÑADO: FIA

Un reportaje presentado por Fuerza Informativa Azteca expuso el caso que enfrenta la esposa de Gumercindo Calixto, quien vive una auténtica pesadilla después de que, en el Hospital Civil del IMSS-Bienestar de Ciudad Victoria, Tamaulipas, la operaron del riñón derecho, órgano sano, en lugar del izquierdo, que presenta hidronefrosis grado 3, una condición en la que el riñón deja de funcionar por acumulación de orina. Gumercindo explicó que inicialmente su esposa era atendida en el Issste, pero por falta de especialistas y de equipo fue enviada al IMSS mediante un convenio de subrogación.

Después del error, afirmó que la respuesta del hospital fue ofrecer una nueva cirugía con el mismo médico, pese a la gravedad del fallo. Señaló que ahora lo remiten otra vez al Issste para que ese instituto vuelva a subrogar la atención en otro hospital, pues el IMSS asegura que no tendrá responsabilidad en el caso. Agregó que resulta imposible confiar en el mismo equipo médico tras operar el órgano equivocado, mientras su esposa continúa sin recibir el tratamiento adecuado.