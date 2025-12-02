CASO JORGE GONZÁLEZ MUESTRA EL LABORATORIO AUTORITARIO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE CAMPECHE: TIEMPO DIGITAL

El diario y plataforma digital de noticias denominado Tiempo Digital Mx, señaló que el caso del periodista Jorge Luis González Valdez es una estrategia de censura que Morena ha ido perfeccionando en varios Estados, aunque Campeche, bajo el mando de Layda Sansores, se ha convertido en el laboratorio más visible y más burdo de esa maquinaria para acallar voces críticas, bajo el disfraz de “protección contra la v¡ol3ncia de género”.

Señala que la audiencia que este martes 2 de diciembre (la cual fue reprogramada para este día 9) enfrenta el periódico Tribuna de Campeche y el periodista Jorge Luis González, es el capítulo más reciente de una estrategia de censura que Morena ha ido perfeccionando en varios Estados del país. Campeche, bajo el mando de Layda Sansores, se ha convertido en el laboratorio más visible —y más burdo— de esa maquinaria para acallar voces críticas disfrazando la censura de “protección contra la v¡ol3ncia de género”.

El caso es contundente por lo absurdo: Sansores acusa a un periodista retirado de 72 años, que apenas conduce un programa de radio local, de incitar al od¡o y provocar “daño psicológico” mediante columnas críticas. No hay peritajes sólidos, no hay pruebas directas, no hay causalidad clara. Lo que sí hay es un uso político del Poder Judicial para castigar la disidencia. El mensaje es directo: criticar a la gobernadora sale caro.

Las medidas cautelares impuestas desde junio son, por sí solas, el retrato de un autoritarismo sin pudor: cierre del sitio web de Tribuna, prohibición de ejercer el periodismo por dos años, supervisión previa de todo contenido que mencione a Sansores y vigilancia permanente por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A eso se suma el embargo de bienes y una indemnización millonaria que asfixia económica y profesionalmente a González. Esto no es seguridad, no es justicia: es un bozal judicial.

¿Por qué tanta furia desde Palacio de Gobierno? La respuesta no está en el género ni en la protección a las mujeres, sino en el costo político de la crítica. Sansores llega a finales de 2025 con una desaprobación del 53 %, golpeada por escándalos de viajes internacionales en plena austeridad, irregularidades en el DIF estatal, opacidad en seguridad y un deterioro general de sus indicadores de Gobierno.

