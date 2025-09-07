JOVEN TOMA FATAL DECISIÓN EN QUINTA HERMOSA; VAN 63 CASOS EN CAMPECHE EN EL AÑO

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron el fallecimiento de un joven de aproximadamente 21 años de edad dentro de su vivienda ubicada en la colonia Quinta Hermosa. El hecho ocurrió minutos antes de las 10 de la noche del sábado, cuando familiares llegaron a la casa situada en la calle Naranjas por Gonzalo Nieto y lo encontraron sin vida, reaccionando de inmediato para tratar de auxiliarlo y dar aviso al número de emergencias.

Al sitio acudieron agentes de la Policía Estatal, quienes acordonaron el área mientras los paramédicos constataban que ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGCAM) y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se presentó luego de 1 hora del reporte para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro de la ciudad para la necropsia de ley y posteriormente entregado a sus familiares para su sepultura. Con este caso, la cifra de muertes por decisión propia asciende a 65 en lo que va del año.