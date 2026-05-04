SE APLICARÁ TODO EL PESO DE LA LEY… EN EL CASO CHIHUAHUA: FGR; POSIBLES DELITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL, ARGUMENTA

-“¿POR QUÉ SERÁ QUE LE METEN TURBO A ESE CASO?”: JUAN ORTIZ

En un video difundido a través de sus redes sociales, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que cerca de 50 personas están siendo citadas como parte de la investigación del caso Chihuahua, donde cuatro personas, entre ellas 2 identificadas como agentes de la CIA, fallecieron durante un operativo en un laboratorio clandestino de drogas, y advirtió que aplicará todo el peso de la ley contra quien resulte responsable de la presencia de esas personas, “ante la posibilidad de delitos en materia de seguridad nacional”.

En voz del fiscal especial Ulises Lara, la FGR reveló que también pidió información a distintas autoridades, para saber si los agentes extranjeros tenían acreditaciones y autorizaciones de seguridad, y si el Gobierno chihuahuense sabía de esas participaciones y qué condiciones jurídicas motivaron y justificaron el operativo.

Al respecto, el analista político Juan Ortiz señaló con ironía: “Le meten turbo a este caso, ¿por qué será?