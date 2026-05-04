lunes, mayo 4, 2026
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SE VOLTEA EMBARCACIÓN EN PEREGRINACIÓN DE LA SANTA CRUZ EN SABANCUY

Una embarcación con familias a bordo se volcó durante el tradicional paseo en el estero de Sabancuy, en el marco de la peregrinación en honor a la Santa Cruz, mientras decenas de lanchas participaban en el recorrido religioso.

Tras la volcadura, pescadores y lancheros que formaban parte de la peregrinación reaccionaron de inmediato para rescatar a los ocupantes, quienes fueron trasladados a otras unidades. Al lugar acudieron paramédicos y cuerpos de emergencia para brindar atención a los involucrados, sin que se reportaran personas lesionadas ni fallecidas. La rápida intervención permitió controlar la situación y evitar consecuencias mayores.

Horas más tarde, la lancha fue recuperada por pescadores de la zona, dando por concluido el incidente. La actividad continuó bajo supervisión, mientras se reiteró el llamado a mantener medidas de seguridad en este tipo de eventos tradicionales.

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