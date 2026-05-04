CIERRAN TEMPORALMENTE LA CASA BLANCA TRAS TIROTEO CERCA DEL MONUMENTO A WASHINGTON

La Casa Blanca fue cerrada temporalmente luego de un tiroteo ocurrido a unas cuadras, en las inmediaciones del Monumento a Washington. De acuerdo con el Servicio Secreto de Estados Unidos, un agente disparó contra una persona armada durante un enfrentamiento; hasta el momento se desconoce el estado de salud del individuo y no se reportan oficiales heridos.

Tras el incidente, la zona fue acordonada y se realizó una evacuación parcial, mientras la policía de Washington D.C. mantiene un operativo y cierres viales en el área para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. El hecho ocurre días después de otro episodio de seguridad que involucró al presidente Donald Trump, quien fue evacuado durante un evento oficial ante un intento de ataque.