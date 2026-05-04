ABOGADO DEL CHAPO ARREMETE CONTRA SHEINBAUM 

A través de redes sociales, el abogado estadounidense Jeffrey Lichtma, conocido por representar a figuras del narcotráfico como Joaquín el Chapo Guzmán y Ovidio Guzmán, se lanzó contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al calificar su gobierno como “podrido” en redes sociales.

El litigante no sólo criticó, también se burló, acompañando su mensaje con una imagen, ironizó sobre el discurso de la mandataria y cuestionó su postura frente al crimen organizado.

“Eres una verguenza.Tu gobierno está podrido, dijiste que no te involucrarías con abogados de narcotraficantes, sólo con los narcotraficantes mismos”, señaló.

El mensaje surge en medio de la polémica que rodea al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos y cuestionamientos por presuntos vínculos indirectos con actores del crimen organizado, además de críticas por el manejo político del tema.