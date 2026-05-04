lunes, mayo 4, 2026
Lo último:
Internacionales

ABOGADO DEL CHAPO ARREMETE CONTRA SHEINBAUM 

A través de redes sociales, el abogado estadounidense Jeffrey Lichtma, conocido por representar a figuras del narcotráfico como Joaquín el Chapo Guzmán y Ovidio Guzmán, se lanzó contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al calificar su gobierno como “podrido” en redes sociales.

El litigante no sólo criticó, también se burló, acompañando su mensaje con una imagen, ironizó sobre el discurso de la mandataria y cuestionó su postura frente al crimen organizado. 

“Eres una verguenza.Tu gobierno está podrido, dijiste que no te involucrarías con abogados de narcotraficantes, sólo con los narcotraficantes mismos”, señaló.

El mensaje surge en medio de la polémica que rodea al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos y cuestionamientos por presuntos vínculos indirectos con actores del crimen organizado, además de críticas por el manejo político del tema.

También te puede gustar

Alertan por bacteria dañina en toallitas para bebé de la marca Huggies

Advierte OMS que la pandemia está lejos de terminar

Un raro eclipse con forma de ‘anillo de fuego’ ocurrirá esta semana: ¿dónde y cuándo verlo?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *