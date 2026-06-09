TEMBLÓ ESTA MADRUGADA AL NORTE DE TICUL; POR AHORA NO SE REPORTAN AFECTACIONES

Ante la sorpresa de los habitantes de la región, horas después de los sismos percibidos ayer lunes en distintos puntos de Yucatán, hoy en la madrugada se registró otro al norte de Ticul.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 4:19 de la mañana, con magnitud 3.6 y una profundidad de 5 kilómetros, localizado a 11 kilómetros al norte de Ticul.

Hasta el momento, las autoridades no reportan afectaciones derivadas de este evento.

Vía: Con Acento.