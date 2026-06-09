DECRETAN HOME OFFICE Y CIERRE DE ESCUELAS EN LA CDMX POR ARRANQUE DEL MUNDIAL

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emitió un decreto mediante el cual establece diversas medidas administrativas para el próximo 11 de junio de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México.

Entre las principales disposiciones destaca la instrucción a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral para los servidores públicos con sede en la capital del país.

La medida busca contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial y garantizar la continuidad de los servicios públicos durante la realización de los eventos relacionados con el arranque de la justa mundialista.

El decreto también exhorta al sector privado y social de la Ciudad de México, a adoptar mecanismos similares de trabajo remoto en aquellas actividades administrativas consideradas no esenciales.

Otro de los puntos más relevantes es la suspensión de clases el 11 de junio de 2026 en escuelas públicas y privadas de niveles preescolar, primaria, secundaria, normal, medio superior y superior que dependan de la Secretaría de Educación Pública y tengan sede en la capital del país.

Las disposiciones no aplicarán para áreas estratégicas como servicios de salud, atención médica, protección civil, seguridad pública, control migratorio, suministro de energía, agua potable, telecomunicaciones, transporte y todas aquellas actividades indispensables para el funcionamiento de la ciudad y la organización del Mundial. El Gobierno Federal argumentó que estas acciones buscan reducir la movilidad vehicular y facilitar la logística, seguridad y operación de los eventos programados para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.