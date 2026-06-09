DENUNCIA EXTORSIÓN DEL GOBIERNO DE AMÉRICO VILLARREAL; “TEMO POR MI VIDA Y LA DE MI FAMILIA, Y LLEVO 8 MESES ARRAIGADO”

En un video que circula en redes sociales, el doctor y empresario Israel Alejandro Valdez Sánchez denunció que está siendo extorsionado por Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

De acuerdo con su testimonio, se le exigió un “moche” millonario (alrededor de 110 millones de pesos) a cambio de un contrato legalmente adjudicado para distribuir despensas a través de la Secretaría de Bienestar, pero al negarse el programa fue cancelado, inició una persecución en su contra (incluyendo por ahora 8 meses de arraigo), afectando gravemente a su empresa y familia.

“Hay cancelaciones de contrato de un día para otro y un cerco financiero que ‘asfixia’ a mi negocio y a la estabilidad de decenas de familias que mi empresa sostenía”, resumió.

El denunciante afirma que su vida y la de su familia corren peligro tras hacer pública la denuncia. “Me pegaron en el bolsillo y en mi entorno familiar… Tengo miedo, sé que tengo en riesgo mi vida”, declaró en video, y reveló que le advirtieron que todo el peso de la ley del Estado lo iba a aplastar como un zancudo.

Al respecto, Vigía Ciudadano cuestionó: “¿Hasta dónde llega la impunidad en Tamaulipas? ¿Por qué el hijo del gobernador opera en programas sociales de Coahuila y Tamaulipas con estos señalamientos? Exigimos a las autoridades federales y estatales investigación inmediata, transparente y protección efectiva al denunciante.

La ciudadanía está harta de moches, 3xtors¡ones y 4bu$os de poder disfrazados de “servicio público”, subrayó el medio.