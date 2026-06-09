martes, junio 9, 2026
Lo último:
Locales

CHOQUE ENTRE TAXI Y CAMIONETA ENTORPECE TRÁFICO EN CRUCE DE CIRCUITO BALUARTES CON REPÚBLICA; ¿Y LA POLICÍA?

En el cruce de las avenidas Circuito Baluartes por República, el choque entre un taxi, cuya conductora intentó ganar el paso, y una camioneta provocó por momentos caos vial, pues quedaron a mitad de la vialidad.

El accidente, que dejó daños aún sin cuantificar, ocurrió hoy alrededor de las 10:30 de la mañana, y los momentos de congestionamiento vial se debieron a que no aparecían agentes policiacos para dirigir el tráfico.

También te puede gustar

Alerta CONDUSEF sobre agrupaciones fraudulentas de créditos exprés

Aún no se define donde se realizará el festival de pirotecnia del Grito

LEY DE REVOCACIÓN DE MANDATO DEBE INCLUIR A ALCALDES Y LEGISLADORES

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *