CHOQUE ENTRE TAXI Y CAMIONETA ENTORPECE TRÁFICO EN CRUCE DE CIRCUITO BALUARTES CON REPÚBLICA; ¿Y LA POLICÍA?

En el cruce de las avenidas Circuito Baluartes por República, el choque entre un taxi, cuya conductora intentó ganar el paso, y una camioneta provocó por momentos caos vial, pues quedaron a mitad de la vialidad.

El accidente, que dejó daños aún sin cuantificar, ocurrió hoy alrededor de las 10:30 de la mañana, y los momentos de congestionamiento vial se debieron a que no aparecían agentes policiacos para dirigir el tráfico.