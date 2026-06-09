martes, junio 9, 2026
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ASEGURA SHEINBAUM QUE NO HAY DESCONTENTO SOCIAL, SINO “MUCHOS PROBLEMAS PERO LOS ATENDEMOS”

Al argumentar que hay ciertos grupos que no están de acuerdo con medidas y se les atiende, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “en México no hay problema, bueno sí hay muchos problemas pero los atendemos, y no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social, no es cierto eso”.

Además, negó la crisis de desaparecidos al referirse a ella como “tema de desaparecidos”.

Sobre esto, La Derecha Diario México criticó a la mandataria federal, a quien calificó de “miserable”, por minimizar además la ola de violencia, secuestros y terrorismo, así como la falta de medicamentos de niños con cáncer, afirmando que en México “no hay un descontento social”.

Video: La Derecha Diario.

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