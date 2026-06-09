DENUNCIA QUE POR FALTA DE EQUIPO EN LA CLÍNICA “PATRICIO TRUEBA” DEL ISSSTE LE POSPONEN OPERACIÓN

-“NO ES LA PRIMERA VEZ, PUES ANTES ME POSPUSIERON 4 VECES LA INTERVENCIÓN EN UN BRAZO”

La maestra jubilada Melba Chan Coyoc denunció que en la clínica “Patricio Trueba” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), por falta de equipo no pudieron intervenirla quirúrgicamente hoy, y que mientras el doctor le pidió regresar el 23 de este mes, el director le aseguró que el dispositivo médico ya está en camino desde Mérida y hoy en la noche podría ser que la atiendan.

Relató que hace 15 días la programaron para operarla hoy de una hernia, por lo cual llegó a las 6:50 de la mañana, sin embargo, a las 10 le dijeron que se posponía la intervención quirúrgica para el día 23 de este mes.

Luego, la Dirección de la institución empezó a buscarla porque “no llegó”, y al hablar con el director le aseguró que de Mérida, Yucatán ya están mandando en ambulancia el equipo que se requiere y no tiene Campeche, para tratar de atenderla hoy en la tarde o noche.

Se quejó de que en la clínica no hay los materiales adecuados, además de escuchar que tampoco tiene anestesiólogos, y reveló que no es la primera vez, pues anteriormente le pospusieron 4 veces una cirugía en un brazo, y cuando se la realizaron fue con anestesia local porque no había general.

Chan Coyoc recordó que en el 2019 casi pierde la vida, pero gracias a un doctor que luego tuvo problemas, sigue viva. “Voy a esperar a ver qué ocurre hoy, y si no me avisan regresaré mañana”, expresó.