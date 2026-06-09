CAMBIO CLIMÁTICO YA AFECTA A CARMEN Y HAY QUE ACTUAR DESDE CASA: TOMÁS ÁVILA

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente del Centro Ecológico Isla de Tris, Tomás Jesús Ávila Argáez, advirtió que los efectos del cambio climático ya son visibles en Carmen y la Península de Yucatán, con fenómenos como erosión costera, aumento del nivel del mar, lluvias atípicas y temperaturas extremas.

El ambientalista señaló que estas afectaciones son consecuencia de la contaminación y las actividades humanas, ante lo cual exhortó a la ciudadanía crear conciencia y a adoptar hábitos responsables como separar residuos, reciclar y evitar tirar basura en espacios públicos.

Asimismo, destacó que muchas inundaciones durante la temporada de lluvias se agravan por el taponamiento de alcantarillas con desechos, por lo que insistió en que la protección del medio ambiente requiere la participación conjunta de autoridades y sociedad.

Ávila Argáez explicó que instituciones y organizaciones ambientales desarrollan actividades para promover el cuidado del entorno, entre ellas jornadas de limpieza de playas, rodadas ecológicas y programas de reciclaje, para generar conciencia entre la población.