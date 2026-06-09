PELIGRAN IDENTIDAD Y PERMANENCIA DE MILITANTES EN EL PT POR LLEGADA DE GERARDO “SESO LOCO” SÁNCHEZ: JOSÉ SEGOVIA

-“RECLAMOS DE MILITANTES Y DIRIGENTES PETISTAS DEMUESTRAN QUE NO HAY CONSENSO”

El presidente municipal de la Asociación Civil “Nacional Alianza Magisterial y Ciudadana por la Educación”, José Segovia Cruz, aseguró que la designación de Gerardo “Seso Loco” Sánchez al frente de los trabajos de Afiliación del Partido del Trabajo (PT) en Campeche, genera más preguntas que respuestas por la cercanía política que mantiene con el grupo gobernante encabezado por la gobernadora Layda Sansores, y podría causar la pérdida de identidad y de militancia al interior petista.

A su juicio, el movimiento no puede interpretarse únicamente como una estrategia partidista de afiliación, sino como una acción que refleja disputas internas dentro de los partidos que integran la autodenominada cuarta transformación.

Y añadió: “El nombramiento exhibe diferencias cada vez más evidentes entre Morena, PT y distintos grupos políticos al interior de ambos partidos, y detrás de estas tensiones está la discusión sobre la sucesión gubernamental en Campeche y los proyectos políticos que cada grupo busca impulsar rumbo a la próxima elección estatal”.

Segovia Cruz afirmó que la inconformidad expresada por militantes y dirigentes petistas por la llegada de Gerardo Sánchez demuestra que no existe consenso en el PT sobre esta decisión al convertirse en un espacio de negociación entre distintos grupos políticos que buscan posicionarse para la contienda por la gubernatura.

La incorporación de una figura vinculada al entorno político estatal abre interrogantes sobre quién busca influir en el rumbo del PT y con qué objetivos, afirmó, y destacó que en redes sociales no sólo se han manifestado críticas de militantes petistas hacia sus dirigentes, sino también posicionamientos de actores de Morena respaldando esos reclamos, lo que refleja el nivel de tensión existente dentro de los partidos aliados.

También, modifica el escenario rumbo a la sucesión estatal e impactaría las aspiraciones de otros actores políticos como Pablo Gutiérrez Lazarus, finalizó.