SE ACTIVA ALERTA PARA CAMPECHE POR FUERTES LLUVIAS: ZONAS NORTE Y SUR EN RIESGO
La Secretaría de Protección Civil de Campeche emitió una alerta por lluvias este viernes debido a pronósticos de precipitaciones intensas y torrenciales en varias regiones del estado. Se prevén lluvias superiores a 100 mm, mientras que en otras zonas se registrarán lluvias fuertes a intensas de 50 a 100 mm.
Las regiones más afectadas incluyen Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán y Tenabo, donde se reporta un riesgo alto, mientras que Campeche capital, Seybaplaya, Champotón, Hopelchén y Calakmul presentan riesgo medio con lluvias de 20 a 50 mm. Las zonas de Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada enfrentarán lluvias ligeras a moderadas, mientras que Baja California Sur se mantendrá con precipitaciones mínimas de 0.1 a 10 mm.