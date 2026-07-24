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SE ACTIVA ALERTA PARA CAMPECHE POR FUERTES LLUVIAS: ZONAS NORTE Y SUR EN RIESGO

La Secretaría de Protección Civil de Campeche emitió una alerta por lluvias este viernes debido a pronósticos de precipitaciones intensas y torrenciales en varias regiones del estado. Se prevén lluvias superiores a 100 mm, mientras que en otras zonas se registrarán lluvias fuertes a intensas de 50 a 100 mm.

Las regiones más afectadas incluyen Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán y Tenabo, donde se reporta un riesgo alto, mientras que Campeche capital, Seybaplaya, Champotón, Hopelchén y Calakmul presentan riesgo medio con lluvias de 20 a 50 mm. Las zonas de Escárcega, Candelaria, Carmen y Palizada enfrentarán lluvias ligeras a moderadas, mientras que Baja California Sur se mantendrá con precipitaciones mínimas de 0.1 a 10 mm.

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