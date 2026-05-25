INVESTIGA LA DEA A LAYDA POR PRESUNTA RELACIÓN CON EL CRIMEN ORGANIZADO Y A PEDRO HACES E HIJO DE NARCO, ARMAS Y GRUPOS DE CHOQUE

Por: Punto Por Punto.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Drugs Enforcement Administration (DEA), investiga a la gobernadora Layda Sansores por presuntos vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero, y a los diputados morenistas Pedro Haces Barba y Pedro Enrique Haces Lugo por supuestos vínculos con el narcotráfico, extorsión, compra-venta ilegal de armas y protección a grupos criminales tanto en México como en Estados Unidos, reveló el diario digital Punto por Punto.

La supuesta lista de investigados por la DEA incluye a Adán Augusto López, Cuitláhuac García Jiménez, Rocío Nahle García, Alejandro Gertz Manero, José Peña y Peña, Tomás Yarrington Ruvalcaba, Marina Ávila Olmeda, Américo Villarreal Anaya, Omar Terrazas García, Samuel García Sepúlveda, Ricardo Gallardo Cardona, Andrés Manuel López Beltrán, María Lezama Espinosa, Evelin Salgado Pineda y José Gómez Leal, todos señalados por presunta relación con crimen organizado y lavado de dinero.

De acuerdo con documentos oficiales de la DEA y del Poder Judicial de la Federación, las investigaciones concluyeron en diciembre de 2025 y fueron clasificadas como altamente secretas y confidenciales.

Punto por Punto afirma que la publicación asegura que Pedro Enrique Haces Lugo recibió instrucciones de las cúpulas de Morena para desestabilizar la Alcaldía Cuauhtémoc y buscar la salida de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo mediante un grupo de choque que opera en el Estado de México.

Entre los personajes señalados aparece Mario Guitián Rosas, alias “La Chispa”, identificado como jefe de plaza de “Los Metros”, célula del Cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas.

Según la investigación, mantenía contacto con Pedro Haces Barba y con el senador José Ramón Gómez Leal para presuntamente analizar rutas de trasiego de droga en Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz hacia el sur de Texas, y también se afirma que convivían y se fotografiaban constantemente.

La DEA también ubica a Pedro Enrique Haces Lugo como operador de grupos de choque en el Estado de México, entre ellos “La Chokiza”, anteriormente liderada por Alejandro Gilmare “El Choko” y David “El Deivid” y/o “El Chino”, ambos actualmente presos.

En la carpeta FED/FEMDO/CDMX/000/2026 se menciona a Sergio Iván Hinostrozo Vergara como integrante de esa célula criminal y enlace telefónico con Haces Lugo.

Nota completa: https://www.puntoporpunto.com/reportajes-2/reportajes-en-punto/bajo-la-lupa-de-la-dea-layda-sansores-pedro-haces-y-su-hijo-en-la-lista-negra-por-narco-armas-y-grupos-de-choque/